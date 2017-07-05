В Тихорецком районе мужчину будут судить за изнасилование дочери

Следователи в июле завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности дочери.

По версии следствия, с сентября 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пока его супруга отсутствовала дома, совершал в отношении своей дочери насильственные действия сексуального характера. При этом на момент первого эпизода преступления девочка являлась малолетней, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В феврале обвиняемый попытался изнасиловать дочку, но не смог, так как ей удалось вырваться и убежать. Однако на следующий день, повторив попытку, он, подавив волю девочки, повалил ее на кровать и изнасиловал. Спустя время девочка рассказала о произошедшем своим педагогам в школе, которые обратились в правоохранительные органы.

Мужчину обвиняют в совершении трех эпизодов насильственных действий сексуального характера, покушении на изнасилование и изнасиловании своей дочери. На период следствия обвиняемый находился под стражей. Эта мера пресечения продолжает действовать по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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