В Тихорецком районе нашли мужчину, забравшего забытые в банкомате деньги

За кражу местному жителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В дежурную часть отдела МВД России по Тихорецкому району обратился местный житель. Он рассказал, что с его банковской карты пропали более 20 тыс. рублей.

Полицейские установили, что потерпевший обналичил денежные средства в одном из банкоматов, однако во время проведения операции отвлекся и забыл наличность. Вернувшись к терминалу, мужчина не обнаружил выданные купюры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучил записи с видеокамеры на банкомате и установили личность подозреваемого. В итоге 36-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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