В Тихорецком районе под колесами «Газели» погибла восьмилетняя девочка

Авария произошла 5 апреля в 13:20 на подъезде к поселку Мирному.
По предварительным данным, 24-летний парень ехал за рулем грузовой «Газели» и совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу перед близко едущим автомобилем.
«В результате ДТП восьмилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Госавтоинспекция Кубани просит водителей быть внимательными про проезде через населенные пункты и готовыми к внезапному появлению детей на проезжей части.
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