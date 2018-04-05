В Тихорецком районе под колесами «Газели» погибла восьмилетняя девочка

Авария произошла 5 апреля в 13:20 на подъезде к поселку Мирному.

По предварительным данным, 24-летний парень ехал за рулем грузовой «Газели» и совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу перед близко едущим автомобилем.

«В результате ДТП восьмилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Госавтоинспекция Кубани просит водителей быть внимательными про проезде через населенные пункты и готовыми к внезапному появлению детей на проезжей части.

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