В Тихорецком районе после капитального ремонта открыли Дом культуры

В честь открытия в поселке Парковом устроили праздник: гостей ожидали танцы и песни, а народный ансамбль «Колос» на входе встречал всех хлебом и солью.

В этом Доме культуры занимается более 600 человек. Творческие коллективы неоднократно получали звания «Образцовых» и «Народных». Ремонт длился более полугода. Обновили все: от балок на полу до светового и звукового оборудования. На сцене заменили занавесы, кулисы и декорации.

Всего на ремонт здания потратили более 5 млн рублей.

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