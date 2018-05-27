В Тихорецком районе стартовал XII Кубанский музейный фестиваль

Его открыло историко-документальное театрализованное представление «Измеряя жизнь в столетьях, здесь история живет…».

«Фестиваль посвящен 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и Году единства российской нации, поэтому основные акции музейной декады будут связаны с военно-историческим и национальным наследием края, уникальными музейными коллекциями, деятельностью наших выдающихся земляков», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

В открытии Кубанского музейного фестиваля приняли участие более 100 гостей со всего края. На прифонтанной площади городского Дворца культуры развернулись интерактивно-дегустационные площадки в стиле белорусских, украинских, молдаванских, башкирских, грузинских и корейских народов.

Основное действие состоялось на главное городской сцене. В историко-документальном театрализованном представлении приняли участие более 200 артистов муниципалитета. Продемонстрировали редчайшие музейные экспонаты Тихорецкого района: свадебное блюдо XIX века, уникальный ручной станок времен императора Николая II, флакон духов «Красная Москва», костюм космонавта 1970-х годов.

Каждый год фестиваль открывается в районе, где активно развивается музейное дело. Тихорецкий район принял эстафету у Ленинградского.

Краевой праздник музеев продлится до 28 мая. В следующем году его открытие состоится в Кореновском районе, представителям которого вручили кубок — переходящий символ фестиваля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник