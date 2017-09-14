В Тихорецком районе в честь 80-летия края открыли этнокомплекс

Стилизованный дом «Казачье подворье» расположен в станице Архангельской.

Открытие этнографического комплекса посвятили 80-летию образования Краснодарского края. «Казачье подворье» построили на территории местной школы. Фундамент был заложен в апреле. Работы вело станичное казачье общество.

В доме представлены предметы интерьера, которые находились в хатах казаков. Среди них русская печь и глиняная посуда. Большую часть вещей передали станичники, сообщает пресс-служба администрации Тихорецкого района.

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