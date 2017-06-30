В Тихорецком районе в ДТП на трассе погиб мужчина, пострадали двое

Авария произошла 29 июня в 11:20 в районе 41-го километра федеральной дороги «Кавказ».

«По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с Toyota Corolla», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Водитель отечественного автомобиля скончался по дороге в больницу. Пассажир «Нивы» и водитель иномарки госпитализированы с различными видами травм.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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