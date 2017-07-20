В ток-шоу на «Кубань 24» обсудят регулирование труда водителей с помощью тахографов

Обсуждение пройдет 20 июля в программе «Маршрут по правилам».

В России полицейские будут останавливать пассажирские автобусы даже вне стационарных постов и проверять, в каком состоянии находятся шоферы. Усталость — причина множества аварий на трассах. Иногда водители просто засыпают в дороге от переутомления. В 2016 году в стране по вине водителей грузовиков и автобусов произошло более 16 тыс. ДТП.

«Каждому водителю необходимо понимать, что он должен работать, не нарушая режим труда и отдыха. Контроль над этим режимом лежит на приборе под названием «тахограф», контрольно-надзорные органы должны четко понимать, как они будут контролировать, понимать, какая ответственность лежит на водителе, на мастерских, на владельце этого автомобиля», — пояснил депутат Государственной Думы РФ Александр Старовойтов.

Тахографы учитывают скорость транспортного средства и время в пути. Однако некоторые водители к этим приборам относятся с недоверием. И ради заработка готовы проводить за рулем целые сутки. А перевозчики не торопятся тратить деньги на оснащение парка специальными аппаратами. К тому же, многих отпугивает довольно запутанное законодательство в отношении тахографов. Парламентарии уверены, что приборы спасут тысячи жизней.

Однако регламент требует доработок. Разобраться во всех хитросплетениях готовы участники ток-шоу на телеканале «Кубань 24». В студии соберутся водители, законотворцы, владельцы мастерских и автоинспекторы. Модератор встречи — телеведущая Наталья Метлина.

«Я высоко оцениваю профессионализм создателей ток-шоу, начиная с технического состава, операторского корпуса, режиссерского. Все было сделано на очень высоком уровне, подобраны прекрасные эксперты. Именно те люди, которые сильны в дискуссии и которым есть, что сказать, что предложить», — поделилась Наталья Метлина.

Что заставляет водителей рисковать своей жизнью и ставить под удар других участников дорожного движения? Какие изменения необходимо внести в законодательство? Ток-шоу «Маршрут по правилам» смотрите в эфире телеканала «Кубань 24» в 20:30.

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