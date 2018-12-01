В тоннеле под Сочи столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль

Авария произошла 1 декабря в 15:40 в одном из тоннелей на совмещенной дороге Адлер — Красная Поляна.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, ехавший из Красной Поляны, на повороте не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там в этот момент ехал большегруз КамАЗ. Легковушка врезалась в грузовик», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В результате аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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