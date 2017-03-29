В топ-100 российских здравниц вошли 17 кубанских санаториев

29 марта в 17:15

В рейтинг инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц» вошли 17 кубанских санаториев.

Исследования провели Ассоциация оздоровительного туризма и рейтинговое агентство RAEX. Составители рейтинга учитывали ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортных организаций, полученных по результатам анкетирования более 300 здравниц.

Общий объем выручки вошедших в рейтинг санаториев Краснодарского края в 2015 году составил 5 млрд 585 млн 224 тыс. рублей. Загрузка номерного фонда — 63,6%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Ассоциации оздоровительного туризма.

Наибольшее количество вошедших в рейтинг здравниц (26) находится в Ставропольском крае. Объем выручки этих объектов составил 6 млрд 983 млн 522 тыс. рублей. Номерной был загружен на 69,1%.

Специалисты оценивали инвестпривлекательность здравниц, ориентированных прежде всего на открытый рынок санаторно-курортных услуг. Поэтому в состав участников не попал ряд крупных ведомственных санаториев, работающих преимущественно в интересах конкретных корпораций и организаций, а также здравницы, где доля санаторно-курортных услуг составляла менее 40%.

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