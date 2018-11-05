В топ-13 самых экстремальных аттракционов мира вошли высотные качели в Сочи

Сочинский аттракцион занял второе место в рейтинге.

На первом месте оказались качели Giant Canyon Swing, расположенные в американском штате Колорадо. Аттракцион находится над обрывом глубиной 400 м, качели развивают скорость более 800 км/ч.

Вторую строчку в рейтинге заняли качели SochiSwing в Сочи. Здесь можно покататься на высоте 170 м над обрывом.

На третьем месте — катапульта Nevis Catapult, расположенная в Квинстауне. Она считается самой большой и опасной в мире — человек разгоняется до скорости 100 км/ч за полторы секунды. Похожий аттракцион есть в Санкт-Петербурге. Здесь длина «выстрела» составляет примерно 80 м.

Следом идет катапульта Big Shot в Лас-Вегасе. Она находится на обзорной башне казино-отеля на высоте 329 м. Также в списке оказалась карусель Insanity из Лас-Вегаса. Здесь кружиться приходится на высоте 300 м и на расстоянии 18 м от здания.

Следом в рейтинге идут американские горки, самая страшная из которых оказалась в японской префектуре Яманаси. Аттракцион Takabisha занесен в Книгу рекордов Гиннеса, так как высота его составляет 43 м, а скорость — до 100 км/ч. Максимальный угол падения — 121 градус и почти космические перегрузки.

Затем идут горки Kingda Ka в Нью-Джерси, Formula Rossa в Абу-Даби и Mega Coaster Hyperion в Заторе.

Также в рейтинг вошла водная горка Leap of Faith (Дубай). Здесь посетителям предлагают вертикальное падение вниз с высоты 27,5 м, а потом скольжение по прозрачному тоннелю, в окружении акул и скатов.

Замыкают список городские зиплайны, которые позволяют увидеть Дубай и Лондон с высоты птичьего полета.

Рейтинг составило РИА «Новости».

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