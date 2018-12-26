По итогам 2018 года компания собрала самые смешные, трогательные, парадоксальные и неожиданные вопросы, ответы на которые пользователи ищут в интернете.

«Яндекс» выпустил генератор предсказаний, основанный на запросах в строке поиска.

Отдельно компания составила список самых нелепых вопросов, которые не подошли для гаданий, но развеселили разработчиков.

В список попал вопрос, заданный о жизни в городе-курорте: «Ровные места в Сочи для проживания».

Также пользователи часто задаются вопросами, связанными с содержанием животных: «Как посвятить день коту, чтобы ему понравилось», «Могу ли я пожалеть, что завела чихуахуа», «Зачем человеку кот», «Как развеселить самую грустную собаку», «Как вернуть себе расположение кота» и даже «Как правильно вести Instagram кота».

Некоторые запросы забавны из-за ошибок, допущенных пользователями: «Зинаид Зидан», «Мстители: война без конечностей», «Сколько голов у Федора Смолова», «Подделка, сделанная папой на праздник папы».

Попали в список и следующие вопросы: «Кому молиться, чтобы все успеть», «Фильмы, мотивирующие на уборку», «Почему мои проклятия не действуют», «Ровно 4 — это сколько», «Как нарисовать мимолетное виденье».

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