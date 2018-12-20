В торговом центре Краснодара нашли пропавшую в Хабаровском крае школьницу

В Краснодаре 15-летняя девочка несколько месяцев жила у своих знакомых.

Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что на территории Краснодара находится несовершеннолетняя, пропавшая без вести несколько месяцев назад на территории Хабаровского края.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение девочки. Школьницу обнаружили в одном из торгово-развлекательных центров Краснодара.

Установлено, что несовершеннолетняя в апреле уехала из дома автостопом и жила в Краснодаре у своих знакомых.

В настоящее время девочку передали инициатору розыска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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