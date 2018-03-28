В ТРЦ «Галерея Краснодар» после пожара в Кемерове провели учения

В торговом центре проверили работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, провели эвакуацию посетителей.

Участие в учениях приняли около 100 сотрудников краевого управления МЧС и 35 — муниципальной аварийно-спасательной «Службы спасения». Задействовали 15 единиц пожарно-спасательной техники.

После проведения эвакуации начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин вместе с мэром Евгением Первышовым, представителями надзорных органов и директором ТРЦ «Галерея Краснодар» Еленой Поповой прошли по помещениям. Осмотрели пожарный пост, проверили работу системы открывания эвакуационных выходов, пообщались с персоналом и проверили их знания инструкций в случае ЧС.

В ходе осмотра акцентировали внимание на выявленных недочетах. Александр Тарарыкин отметил, что помимо учений также проведут проверку всех систем безопасности, знаний и навыков персонала. Он отметил, что в целом действия по эвакуации посетителей торгово-развлекательного центра были проведены грамотно, все посетители и сотрудники магазинов оперативно покинули здание — в течение восьми минут при нормативе десять.

В ближайшие дни подобные проверки пройдут во всех торгово-развлекательных центрах Краснодара.

По словам Евгения Первышова, Краснодар — город крупных и развитых торгово-развлекательных центров, и такие проверки, эвакуационные мероприятия проводятся постоянно.

«Для нас это крайне важно, потому что вопросы безопасности жителей и гостей города стоят на первом месте. Сейчас учения сотрудники МЧС координируют с прокуратурой — чтобы детально проанализировать, какие есть замечания, что необходимо устранить в первую очередь. Еще раз проверить работу персонала, чтобы в случае возникновения угрозы исключить так называемый «человеческий фактор», оградить краснодарцев и гостей кубанской столицы от возможных трагических и непоправимых ошибок», — сказал глава столицы Кубани.

Он отметил, что в Краснодаре на каждый сигнал идет самая серьезная реакция. В пример он привел серии звонков о минировании, когда эвакуация торговых центров и учебных заведений проводилась регулярно, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

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