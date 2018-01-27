В ТРЦ «Галерея Краснодар» загорелась внешняя обшивка здания

Пожар произошел 27 января, из-за возгорания эвакуировали посетителей.

Загорелась обшивка здания со стороны улицы Головатого, около въезда на внутреннюю парковку ТРЦ.

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 12:40. На место прибыли четыре пожарных расчета», – сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 20 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

Публикация от Серафимович Владимир (@serafimovichvladimir) Янв 27, 2018 at 2:32 PST

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