В трех многоквартирных домах Анапы начали замену лифтов

В Анапе в марте начали замену лифтового оборудования в трех многоквартирных домах.

Работы проводят в домах на улицах Крылова, 16, Ленина, 175 и Ивана Голубца, 103. В них начали подготовку к установке нового оборудования. Планируется, что после этого лифты заменят в домах на улице Крылова, 6 и 81, Ленина, 157 и 171, а также в селе Сукко на Желанной, 9. Все работы проводят по утвержденному графику.

Уже утверждены 19 адресов, по которым жители передали протоколы общих собраний в краевой фонд капремонта. В список вошли дома в 12-м микрорайоне, на улицах 40 лет Победы, Терской, Крымской, Стахановской, Чехова, Шевченко, Ленина, Лермонтова, Маяковского, Новороссийской, Трудящихся. Планируется, что в каждом доме отремонтируют кровлю, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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