В тренера РК «Кубань» Александра Алексеенко попала молния

Это произошло 8 июля в Новокузнецке во время выездного матча команды с местным «Металлургом».

Во время поединка шел ливень. Разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, а одна из молний ударила прямо в главного тренера краснодарской команды.

После матча Александр Алексеенко прокомментировал случившееся.

«Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну (смеется). Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел … Но, похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался», — рассказал Алексеенко.

Он отметил, что эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, и в протокол такое не вносят, но это событие на всю жизнь останется в его памяти, сообщает пресс-служба клуба.

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