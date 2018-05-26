В Третьяковской галерее мужчина повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына»

О ЧП в музее Москвы в полицию сообщили 25 мая около 21:00.

На место происшествия выехали полицейские. Они задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ивана Репина «Иван Грозный убивает своего сына» и нанес полотну серьезные повреждения.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», сообщает РИА «Новости».

По данным Mash, мужчина заявил, что картина неправильная, так как Иван Грозный якобы не убивал сына, именно поэтому он решил ее порвать.

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