В трех полуфиналах конкурса «Лидеры Кубани» отобрали 75 человек

Третий зональный полуфинал состоялся в Торгово-промышленной палате Краснодарского края.

За выход в финал боролись 100 специалистов, работающих в различных сферах. В их числе оказались не только кубанцы, но и жители Томска и Волгограда.

Своим опытом работы с проектами в электроэнергетике, e-commerce, консалтинге и образовании с участниками поделился президент московского отделения Института управления проектами Дмитрий Ильенков. Об эффективных механизмах управления человеческим ресурсом рассказала бизнес-партнер краснодарского отделения ПАО «Сбербанк» Елена Яковлева.

Полуфиналисты прошли оценочные и образовательные модули, а также деловую игру. Для них организовали квест «Управленческий экстрим».

Преподаватели факультета управления и психологии КубГУ, бизнес-тренеры и руководители кадровых служб муниципальных образований края провели профессиональную оценку компетенций и качеств полуфиналистов, необходимых для эффективного управления.

По итогам зонального полуфинала в следующий этап отобрали 25 человек. Как отметили эксперты и наставники конкурса, некоторые из них могут стать реальными кандидатами на ключевые должности в крае.

Заключительный полуфинал пройдет в Абрау-Дюрсо.

Конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» проходит впервые. Инициатором его проведения стал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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