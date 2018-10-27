В трех пострадавших от стихии районах Кубани не осталось подтопленных домов

По состоянию на 7:00 27 октября на территории Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи подтопленных домов нет.

В семи пунктах временно разместили 175 человек, из них 73 ребенка. Всех обеспечили предметами первой необходимости, горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, а также средствами связи. Работают социальные, медицинские службы.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекли 1 тыс. 463 человека личного состава и 330 единиц техники, в том числе 16 плавсредств, от МЧС России — 420 человек личного состава и 100 единиц техники, в том числе 10 плавсредств, 100 человек и 25 единиц техники аэромобильной группы.

Во всех пострадавших населенных пунктах продолжают работу 187 комиссий по оценке ущерба.

Частично восстановлено энергоснабжение восьми населенных пунктов — у почти 10 тыс. человек, и водоснабжение одного населенного пункта — в более 3,3 тыс. домов.

Проведены работы по откачке воды из 97 жилых домов, очистке чтырех улиц от завалов, расчистке 1,2 тыс. кв. м территории среднеобразовательной школы, распилу 57 деревьев и расчистке территории от иловых наносов общим объемом 549 кв. м.

На контроле остаются работы по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения, поврежденных мостов, автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения и ремонта поврежденного железнодорожного полотна.

На телефон доверия горячей линии поступил 581 звонок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпкувосстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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