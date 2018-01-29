В трех районах Кубани 29 января отметили годовщину освобождения от захватчиков

Жители Кавказского, Белореченского и Тбилисского районов почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны солдат.

В каждом муниципалитете встретили почетное знамя и книгу славных дел.

В станице Тбилисской на митинг собрались ветераны, казаки, активисты и школьники. Они возложили красные гвоздики к мемориалу у Вечного огня. События Великой Отечественной войны здесь затронули каждую семью. И в честь 75-летия со дня освобождения дети и взрослые вышли к мемориалу с фотографиями своих дедов и прадедов.

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