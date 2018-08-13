В трех селах Сочи откроют фельдшерско-акушерские пункты

Они будут работать в дагомысской Барановке, лазаревских Третьей Роте и Варваровке. Сейчас в помещениях завершается ремонт.

Пока к сельским жителям каждую субботу выезжают медицинские бригады, в составе которых от пяти до десяти врачей.

«У нас работает три вида бригад: врачебная, детская и специализированная. В их составе — терапевты, педиатры, окулист, невролог, хирург и эндокринолог. В последнее время к выездам присоединился наш штатный онколог, а также выезжает гинеколог», — рассказала заместитель главного врача поликлиники № 4 Оксана Харатьян.

За два года специалисты осмотрели около 3 тыс. жителей. Выезды показали, что осмотры в селах нужны на постоянной основе. По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова были выделены средства на ремонт помещений фельдшерских пунктов, установку локальных очистных сооружений и на медицинское оборудование.

«Если сейчас мы выезжаем и собираемся, скажем, в сельских клубах, то теперь врачи будут приезжать в помещение, в котором есть современное оборудование. То есть к врачам, которые будут на месте, добавятся выездные бригады, которые продолжат проводить приемы», — цитирует председателя общественного совета при поликлинике № 4 Татьяну Тришкину пресс-служба администрации Сочи.

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