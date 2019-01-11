В трех тоннелях на Обходе Сочи на ночь закроют движение

Ограничения введут с 11 января из-за планово-предупредительных работ. Тоннели будут закрыты для проезда по ночам с 22:00 до 5:00 до 31 мая.

Режим будет действовать в трех тоннелях на участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия: в тоннеле №1 на 7-м километре в районе транспортной развязки рядом с Сочинской ТЭС и улицей Транспортной, в тоннеле №2 на 11-м километре возле села Верхний Юрт и транспортной развязки Обхода Сочи и улицы Пластунской, и в тоннеле №3 на 5-м километре в районе улицы Земляничной, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Объехать тоннели можно будет по альтернативным маршрутам — улицам Транспортной, Пластунской, Земляничной. Маршруты для объезда указаны на временных дорожных знаках. С 5:00 до 22:00 движение в тоннелях будет открыто в штатном режиме без каких-либо ограничений.

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