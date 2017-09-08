В Туапсе будут судить троих парней, устроивших перестрелку в ресторане

Обвиняемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Туапсинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей в возрасте от 20 до 25 лет.

По версии следствия, трое молодых людей десять раз выстрелили из травматического и стартового пистолетов и нанесли тяжкие повреждения 45-летнему и 50-летнему мужчинам. После совершения преступления нападавшие скрылись. Их объявили в розыск. Через три месяца злоумышленников задержали. Мужчин заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перестрелка произошла 24 июля 2016 года в ресторане в центре Туапсе.

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