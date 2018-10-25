В Туапсе и Горячем Ключе организовали перевозку ж/д-пассажиров автобусами

По данным МЧС, задержаны составы, которые направлялись из Адлера в Иркутск, Челябинск, Новосибирск, Саратов, Санкт-Петербург и другие города.

Движение поездов на перегоне Греческий — Кривенковская из-за подтопления железнодорожных путей было закрыто уже 24 октября в 16:00. Сейчас там продолжаются восстановительные работы. Для ликвидации последствий непогоды задействованы более 200 человек и свыше десяти единиц спецтехники.

«Самая сложная ситуация складывается на ж/д, связанная с пассажирами, которые находятся в поездах. Очень важно мобилизовать все силы для того, чтобы усилить автобусную группировку. Наладить график и проводить мероприятия, связанные с перевозкой пассажиров. Составить графики и доводить их до пассажиров», — сказал начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Виктор Яцуценко.

Пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием и бутилированной водой. Со станций Туапсе и Горячий Ключ организована перевозка пассажиров автобусами для дальнейшего следования поездами до станций назначения.

Сейчас в Краснодаре в здании железнодорожного вокзала находятся десятки людей, которые ждут свои поезда в Челябинск, Сочи, Оренбург и Волгоград. Много людей пожилого возраста, пассажиров с детьми. В гостинице ж/д-вокзала разместили 45 человек. По данным сотрудников, 400 пассажиров уже переоформили свои билеты. Все обеспечены сухими пайками, есть кипяток. На путях стоит поезд, который двигался из Санкт-Петербурга в Адлер.

«Вторые сутки ждем, поезда не стали ходить, до десяти часов вообще ничего не обещали. Ночуем где придется», — рассказал пассажир Владимир Шевчик.

«Мы сутки здесь, приехали на поезд, но он задерживается», — сказала пассажирка Ольга Дацко.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра компании 8 (800) 775-00-00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

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