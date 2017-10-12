В Туапсе иномарка сбила девятилетнюю девочку на пешеходном переходе

Авария произошла днем 12 октября на улице Калараша.

По предварительным данным, 33-летний водитель ехал за рулем Nissan, не заметил девятилетнюю девочку, которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель начал тормозить, но наезда предотвратить не удалось.

«В результате аварии школьница получила незначительные травмы, ее отвезли в больницу на обследование», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.

Обстоятельства аварии уточняются.

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