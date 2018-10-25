В Туапсе из-за повреждения центрального водовода нарушено водоснабжение

Водоснабжение в городе прервано из-за повреждения центрального водовода после сильных ливней.

«В Туапсе магистральный водовод нарушен, нет воды. Это центральный водовод», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в городе организуют подвоз воды: на улицах установят специальные емкости-накопители, будут работать водовозы, в том числе дополнительно приехавшие из Краснодара. Управление Роспотребнадзора обеспечит дежурство врачей около пунктов водоснабжения, чтобы они отслеживали на них соблюдение санитарных норм.

В результате стихии также пострадали территории предприятий и социальных учреждений в Туапсе, подтоплены три детских сада. Наблюдаются перебои с электроснабжением. Работают 18 бригад энергетиков, десять бригад едут, формируется еще десять бригад для помощи из разных районов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник