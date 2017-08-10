В Туапсе мужчина надел полицейскую форму и взял пистолет на свидание с девушкой

Также мужчина с собой взял ножи, газовые баллончики и электрошокер.

Подозрительного мужчину в неуставной полицейской форме правоохранители заметили на одной из улиц в центре города. Его задержали и доставили в отдел, задержанным оказался 32-летний приезжий из Ростовской области. У мужчины изъяли пневматический пистолет, ножи, два газовых баллончика и электрошокер. Приезжий не является сотрудником органов внутренних дел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал, что форма ему нужна была для конспирации, чтобы произвести впечатление на девушку. Объяснить происхождение оружия задержанный не смог. В его отношении составили материал об административном правонарушении. Изъятые вещи направили на экспертизу.

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