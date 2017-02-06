В Туапсе мужчина пытался убить бывшую жену обрезком арматуры

0
0

ec4a2c26a29b0efbac4ebb9f5896b2e9 В Туапсе мужчина пытался убить бывшую жену обрезком арматуры В Туапсе мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство бывшей супруги.

По версии следствия, утром 25 января 42-летний мужчина пришел на работу к своей бывшей 37-летней супруге в поселке Новомихайловском. Во время разговора между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина достал из кармана обрезок арматуры с заостренным концом и несколько раз ударил им в грудь женщины. Убить бывшую жену злоумышленнику помешали коллеги пострадавшей. Они вызвали скорую помощь и полицию.

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ