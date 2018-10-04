В Туапсе мужчина забил камнем приятеля из-за оскорбления женщины

Преступление произошло 2 октября в поселке Шепси.

По данным следствия, 29-летний и 45-летний мужчины, а также их знакомый с супругой приехали из Тверской области в Туапсе на заработки и жили в палатках на берегу реки. Утром 2 октября все они были пьяные, поссорились. Во время конфликта 45-летний мужчина оскорбил супругу общего знакомого. В ответ на это 29-летний приятель взял камень и семь раз ударил по голове обидчика, убив его. После этого он сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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