В Туапсе на клумбах распустятся до 42 тыс. тюльпанов

В Туапсе в 2016 году на городских клумбах высадили более 42 тыс. луковиц тюльпанов.

Сейчас цветы начинают распускаться. Клумбы расположены на улицах Победы, Галины Петровой, Ленских рабочих, Карла Маркса, Платановой аллее, а также на Горке Героев, в сквере на Фрунзе, у стелы «Туапсе — город воинской славы» и автовокзала. К маю растения на клумбах озеленители заменят на летние.

В городе запланировано высадить более 200 саженцев деревьев. Рядом с городским дворцом культуры и фонтаном «Каменный цветок» уже посадили кипарисы, тюльпановые деревья и пальмы. На улице Софьи Перовской появились платаны, на Фрунзе — липы, на Кириченко — клены, у театра юного зрителя — березы. Деревья высаживают на Горке Героев и в сквере у дворца культуры нефтяников. К апрелю планируют посадить олеандры и кипарисы. Саженцы привозят из сочинского питомника, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в селах и поселках Туапсинского района в марте на субботниках высадили более 200 деревьев и кустарников.

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