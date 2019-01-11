Авария произошла 25 июня 2018 года. Приговор 9 января вынес Туапсинский городской суд.

По данным картотеки суда, в отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ о нарушении ПДД, повлекших смерть.

«Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы в колонии-поселении с выплатой компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей, а также судебных издержек. Кроме того, суд лишил мужчину прав на управление транспортным средством на два года», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла утром 25 июня 2018 года в районе Судоремонтного завода на улице Фрунзе. Видеозаписи с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. Mitsubishi Outlander наехал на женщину с коляской, когда она шла через дорогу. От полученных травм женщина погибла на месте аварии, ребенок остался жив. Его госпитализировали. По некоторым данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Погибшей оказалась Мария Кирильчик — супруга участника КВН Егора Кирильчика.

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