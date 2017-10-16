В Туапсе новый театр кукол открыл первый сезон

Зрителям в октябре показали постановку, созданную из фрагментов нескольких будущих спектаклей — «Щелкунчик», «Стойкий оловянный солдатик», «Приключения Незнайки», «Золотая антилопа».

Режиссер театра Игорь Морарь продемонстрировал различные виды кукол, которые собираются задействовать в дельнейшем. Это планшетные, паркетные, ростовые куклы, марионетки. Гости увидели и театр теней.

Театр разместился в здании Городского дворца культуры. Все кукловоды — это воспитанники творческого класса. Сейчас в труппе 15 детей. Спектакли планируют показывать по выходным дням, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обустраивать помещение для театра кукол начали в Туапсе в 2013 году. Сейчас в нем есть сцена, яма для работы актеров, гримерные и зрительный зал на 40 мест.

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