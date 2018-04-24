В Туапсе оштрафовали капитана катера за перегруз судна на морских прогулках

24 апреля в 17:44

Туапсинский районный суд в апреле вынес приговор 46-летнему местному жителю по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Суд учел позицию транспортного прокурора и назначил подсудимому штраф в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2017 года мужчина оказывал платные услуги — морские прогулки по акватории Черного моря. На пляже в поселке Джубга он посадил на катер «Аврора» 25 пассажиров, в том числе четырех детей, при том, что вместимость судна не должна была превышать 11 человек. С каждого взрослого пассажира подсудимый получил по 500 рублей, с ребенка — 250 рублей, после чего направил судно с пассажирами в море. Возбудили уголовное дело. В феврале 2018 года дело прередали в суд.

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