В Туапсе открыли бесплатный центр для детей с ограниченными возможностями

В центре для ребят будут проводить игровые мероприятия и развивающие занятия с психологами и логопедами.

Центр открылся при поддержке Фонда грантов президента РФ. Государственную субсидию на реализацию авторского проекта «Детство без границ» получила благотворительная организация «Дари добро».

Гостем церемонии открытия стал глава Туапсинского района Анатолий Русин. Вместе с ним красную ленту перерезали руководитель благотворительной организации «Дари добро» Арсен Каракушьян, директор ДЦ «Радуга», на базе которого открылся новый центр, Олеся Курт-оглы и участник клуба особенных детей «Мы вместе» Евгений Музариди.

На открытии собрались друзья благотворительной организации и дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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