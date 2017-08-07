В Туапсе открыли картинную галерею под открытым небом

Экспозицию разместили в городском парке культуры и отдыха.

По всей территории парка развесили репродукции картин размерами 1х1,5 м, 1х2 м. Там также недавно установили белый рояль в кустах, усыпанный цветущей петуньей.

«Мы хотим внести новые нотки в уже звучащую симфонию парка. Цель — не столько внешне изменить пространство, сколько наполнить ауру парка еще большим внутренним светом, чтобы, прогуливаясь, люди оказывались в отличном от повседневности и суеты мире природы, красоты и чувств, могли остаться наедине с собой, со своими мыслями, ощущениями, придаться воспоминаниям или окунуться в мечты», — цитирует директора учреждения Ольгу Парамонову пресс-служба администрации Туапсинского района.

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