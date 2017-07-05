В Туапсе открыли кукольный театр

05 июля в 11:46

Он находится в здании городского дворца культуры.

Обустраивать помещение для театра кукол в Туапсе начали в 2013 году. Сейчас в нем есть сцена, яма для работы актеров, гримерные и зрительный зал на 40 мест.

Руководителем является режиссер городской театральной студии «Карнавал» Игорь Морарь. Он создал мастерскую по изготовлению кукол и набрал творческий класс детей. Они учатся мастерить кукол, познают секреты актерской профессии и режиссуры. Планируется, что дети будут играть на сцене вместе с профессиональными актерами.

Планируется, что в репертуар театра войдут спектакли с участием планшетных, паркетных, ростовых кукол, марионеток. Зрителям представят и театр теней, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Вернуться на ленту

Источник