В Туапсе открыли мемориал героям Великой Отечественной войны

Новый памятник, увековечивший имена Героев Советского Союза, защитников города в годы войны, установили на территории средней школы № 11.

В церемонии открытия 7 мая принял участие глава Туапсинского района Анатолий Русин.

Памятный знак состоит из двух черных гранитных стел высотой более 1 м каждая. На одной из них высечены имена Героев Советского Союза Дмитрия Калараша, Александра Кириченко и Михаила Бондаренко, а на другой изображены поднимающийся в атаку солдат, георгиевская лента и орден Отечественной войны.

Установить мемориал решили активисты ученического самоуправления школы. Средства собирали вместе — дети проводили благотворительные ярмарки поделок, спонсорскую помощь оказали родители.

Как рассказала директор школы Галина Тарасенко, появившийся мемориал в дальнейшем планируют расширить, дополнить новыми стелами. Это — первая часть реализуемого в учебном заведении проекта «Память потомков жива», в рамках которого ученики проводят также поисковую работу, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник