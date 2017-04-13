В Туапсе открыли Пасхальную ярмарку

В Туапсе 13 апреля открылась ярмарка, на которой представили товары для празднования Пасхи.
Торговые ряды расположились на улице Галины Петровой. Там можно купить куличи, творожные пасхи, а также атрибутику и украшения для яиц — краски, наклейки, сувениры.
Выпечкой торгую местные производители — городские предприниматели и предприятия из поселка Джубга и села Анастасиевка.
Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00. Она продлится до 16 апреля, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
О том, как красить яйца к Пасхе с помощью натуральных ингредиентов, читайте здесь.