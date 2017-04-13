В Туапсе открыли Пасхальную ярмарку

В Туапсе 13 апреля открылась ярмарка, на которой представили товары для празднования Пасхи.

Торговые ряды расположились на улице Галины Петровой. Там можно купить куличи, творожные пасхи, а также атрибутику и украшения для яиц — краски, наклейки, сувениры.

Выпечкой торгую местные производители — городские предприниматели и предприятия из поселка Джубга и села Анастасиевка.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00. Она продлится до 16 апреля, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

О том, как красить яйца к Пасхе с помощью натуральных ингредиентов, читайте здесь.

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