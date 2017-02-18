В Туапсе открыли первый в городе скалодром

В Туапсе 17 февраля на спортивной площадке школы № 11 открыли скалодром.

Это второй скалодром в Туапсинском районе. Первый находится в селе Небуг.

Скалодром собран из рельефных щитов со специальными зацепами. Ширина сооружения составляет 6 м, высота — 8 м. Он предназначен для выполнения упражнений разного уровня сложности. Тренироваться на нем смогут как дети, так и взрослые. Его планируют использовать для проведения турниров.

Планируется, что занятия будут проводить профессиональные инструкторы станции юных туристов Туапсе.

В дополнение к скалодрому приобретены несколько комплектов специального снаряжения, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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