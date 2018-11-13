В Туапсе открыли восстановленный после наводнения детсад «Голубая стрела»

Детский сад вновь начал работу 13 ноября.

«Голубая стрела» пока работает в режиме групп кратковременного пребывания — только три часа в день, без питания и сна. Такой же распорядок сейчас в детсаде «Ивушка» в селе Цыпка. Ремонт продолжается.

Остальные детские сады в Туапсинском районе работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из детского сада «Голубая стрела» 24 октября во время наводнения эвакуировали 90 детей, 13 из которых вынес полицейский Степан Мерзликин. Ему объявили благодарность.

В Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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