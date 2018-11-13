В Туапсе открылся музей полиции и милиции

Его разместили в здании отдела МВД на улице Полетаева.

В музее представлены девять экспозиций, которые иллюстрируют разные годы жизни и работы отдела и рассказывают о его сотрудниках.

Стенды посвящены ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам МВД, воинам-интернационалистам, чернобыльцам, руководителям органов внутренних дел, начальникам поселковых отделений милиции, семейным династиям. Отдельный стенд рассказывает историю 26-го полка НКВД, сражавшегося с фашистами в дни Туапсинской оборонительной операции.

В экспозиции можно увидеть фотографии, документы, удостоверения, ордена, медали, грамоты, значки, обмундирование, личные вещи, модели автотранспорта, которые пожертвовали музею сотрудники и ветераны ОМВД, жители города.

Сбор экспонатов продолжается и сейчас, сообщает пресс-служба администрации района.

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