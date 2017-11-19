В Туапсе отметили 80-летие городского Дворца культуры

Во время Великой Отечественной войны от авиаудара здание Дворца культуры было частично разрушено и затем 14 лет стояло в развалинах как напоминание о варварстве фашистов.

Свой юбилей Дворец культуры отметил концертом краснодарского эстрадно-симфонического оркестра под управлением Вадима Кузьминского.

Городской Дворец культуры изначально носил название Дворец культуры моряков. Строился он с 1932 года по 1937-й. Был частично разрушен во время войны и полностью восстановлен в 1961 году, к нему пристроили новое крыло. Переименован дворец был в 1998 году.

Сегодня здесь располагаются 19 творческих коллективов. Здание признано памятником истории Туапсе и занесено в реестр памятников истории и культуры Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации района.

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