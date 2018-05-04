В Туапсе отметили юбилей со дня присвоения звания города воинской славы

Митинг в честь десятилетия прошел на центральной площади у одноименной стелы. На него собрались ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, студенты и школьники.
В программе были сценки из жизни советских воинов и тружеников тыла, выступления кадетов морского корпуса и троекратный залп из оружия. Память погибших солдат почтили минутой молчания, к стеле возложили цветы.
«Подтвержден титанический труд жителей города, которые под бомбежками продолжали работать на производстве, принимали караваны судов, принимали раненых, детей, эвакуированных из других регионов», — сказал глава Туапсе Владимир Зверев.
Памятную дату 5 мая также отметит Анапа. Семь лет назад указом президента России ему было присвоено почетное звание города воинской славы.
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