В Туапсе отметили юбилей со дня присвоения звания города воинской славы

Митинг в честь десятилетия прошел на центральной площади у одноименной стелы. На него собрались ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, студенты и школьники.

В программе были сценки из жизни советских воинов и тружеников тыла, выступления кадетов морского корпуса и троекратный залп из оружия. Память погибших солдат почтили минутой молчания, к стеле возложили цветы.

«Подтвержден титанический труд жителей города, которые под бомбежками продолжали работать на производстве, принимали караваны судов, принимали раненых, детей, эвакуированных из других регионов», — сказал глава Туапсе Владимир Зверев.

Памятную дату 5 мая также отметит Анапа. Семь лет назад указом президента России ему было присвоено почетное звание города воинской славы.

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