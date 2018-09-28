В Туапсе отремонтируют дорожное полотно на транспортной развязке на трассе Джубга — Сочи

На время курортного сезона ремонт виадука на пересечении трассы А-147 с дорогой на Майкоп приостановили, сейчас его возобновят.

С 1 октября будет перекрыт заезд на мост в сторону Сочи и съезд с него на улицу Богдана Хмельницкого.

На виадуке планируется заменить асфальт на проезжей части, тротуары и ограждения. Завершат ремонтные работы через полтора месяца. Под виадуком сейчас ремонтируют балки моста, при этом проезд в сторону Майкопа будет оставаться открытым.

На время реконструкции автомобилистам, направляющимся из центра Туапсе в сторону Сочи, порекомендовали выезжать на трассу с улицы Бондаренко, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы по реконструкции развязки начались весной.

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