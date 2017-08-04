В Туапсе отремонтируют «ворота» морского порта

Проект реконструкции вынесли на обсуждение общественности, которое прошло в администрации района.

Согласно проекту, необходимо капитально отремонтировать главные «ворота» порта и защитный щит акватории от шторма — западный и юго-западный волноломы. Перечень работ включает ремонт поврежденных конструкций. Блоки будут доставлять по воде и укладывать с помощью плавкранов, во время реконструкции задействуют водолазов.

Заказчиком ремонта является Росморпорт. Проектную документацию направили на госэкспертизу.

Юго-западный волнолом построили в 1912—1917 годах. Он состоит из 45 массивов, его протяженность — более 1,1 тыс. м. Западный волнолом имеет длину 315 м и насчитывает 17 массивов. Его построили в 1909 году, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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