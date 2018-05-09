В Туапсе парад Победы собрал 18 тыс. человек

В городе воинской славы 9 мая состоялись торжества по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Главным событием стал парад Победы. На мероприятии собрались около 18 тыс. человек. Колонну возглавили ветераны-фронтовики, они несли копию стяга Победы. За ними шли и ехали на украшенных автомобилях ветераны, участники войны, труженики тыла. Они заняли места на трибунах, установленных на площади Октябрьской революции.

По улице прошли бойцы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии «Горная» из Новороссийска. Военный парад принимал глава Туапсинского района Анатолий Русин. Промаршировали воспитанники морской кадетской школы Туапсе, казаки, школьники, студенты, спортсмены, творческие коллективы, представители предприятий и организаций из разных сельских поселений, проехали военная полуторка и байкеры.

Вместе с ветеранами участников шествия приветствовал Герой России, генерал армии Виктор Казанцев, глава города воинской славы Туапсе Владимир Зверев, депутаты, почетные жители.

Замыкали парад участники акции «Бессмертный полк». С фотографиями своих родных и близких фронтовиков и участников войны вышли около 4 тыс. человек. Перед колонной пронесли почти 100-метровое полотнище «солдатского платка», сшитого из лоскутков со снимками и именами участников Великой Отечественной войны.

После парада ветеранов пригласили на торжественный прием главы района. Митинги, встречи, конкурсы, театрализованные представления, спортивные соревнования, посвященные празднику, прошли во всех поселениях района. Вечером в Туапсе состоится фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.

В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Сочи участие в акции «Бессмертный полк» приняли 80 тыс. человек. В Новороссийске в шествии «Бессмертного полка» участвовали 52 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек. В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика. В Москве «Бессмертный полк» собрал 1 млн участников и побил собственный рекорд.

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