В Туапсе планируют построить новую ливневую канализацию

Об этом заявил 30 октября глава Туапсинского района Анатолий Русин.

По его словам, средства на финансирование модернизации ливневки власти района собираются попросить у Минфина.

«По закону есть финансирование краевое, федеральное. Если сегодня мы видим по результатам, что это сделать необходимо, то у нас есть министерства, которые нас поддерживают во всем, что связано с безопасностью людей. Мы разработаем техническое решение, потом подготовим проект, который позволит пропустить необходимый сток всех вод в Туапсе, и сделаем заявку на Минфин», — сказал Русин.

Глава района выразил уверенность, что в федеральном ведомстве проект модернизации поддержат, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Пострадавшими признали более 2 тыс. домов.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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