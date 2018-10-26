В Туапсе полицейский помог спасти трех мужчин, застрявших на затопленных ж/д путях

Это произошло 24 октября на трассе Майкоп — Туапсе в поселке Пригородном.

Старший инспектор, капитан полиции Алексей Лебедев прибыл к месту подтопления, чтобы помогать автомобилистам безопасно пересекать покрытый водой участок дороги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Рядом по железнодорожным путям несся все увеличивающийся поток воды. Полицейский заметил двух железнодорожников, которые зацепились за семафор, чтобы их не унесло водой. Капитан вызвал на место спасателей и попытался добраться до пострадавших, но течение было слишком быстрым.

Через минуту он увидел, как поток воды волочет по путям еще одного мужчину. Сотрудник полиции окликнул его и подсказал, чтобы он также зацепился за светофорный объект. Лебедев ни на минуту не отходил от пострадавших: подобравшись к ним как можно ближе, подбадривал их.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МЧС со спецоборудованием. Лебедев активно помогал спасателям. После того, как трое мужчин были эвакуированы в безопасное место, полицейский продолжил несение службы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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