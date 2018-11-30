В Туапсе полицейский вымогал 100 тыс. рублей у знакомого

Действия бывшего дознавателя ОМВД России по Туапсинскому району пресекли оперативные сотрудники управления ФСБ России по краю.

Установлено, что против приятеля дознавателя возбудили уголовное дело. Полицейский пообещал за деньги увести знакомого от уголовной ответственности, хотя не имел на это никаких полномочий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина сообщил о требовании стража порядка в правоохранительные органы. Когда он 19 сентября передавал полицейскому 100 тыс. рублей, того задержали оперативники.

Суд признал бывшего сотрудника МВД виновным в мошенничестве и приговорил его к двум годам исправительных работ с удержанием 15% от дохода осужденного.

В пресечении противоправных действий дознавателя непосредственное участие принимали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По результатам служебной проверки полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

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